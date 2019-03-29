Hbo'nun Yeni Mini Dizisi Chernobyl'in Fragmanı Yayınlandı

Senaristliğini Craig Mazin
'in üstlendiği dizi, nükleer patlamanın hemen öncesinde Chernobyl ve Ukrayna
SSC'de bulunan Pripyat civarında yaşanan olaylar ile başlıyor. Dizi, yaşanan felaketin kendisi kadar sonrasında yaşanan korkunç olaylara da odaklanıyor. Dizinin hikayesi, patlayıcı maddelerin Avrupa
'ya yayılmasını önlemeye çalışan bir grup insanın etrafında gelişiyor.
Fragmanın başlarında bir masa etrafında bitkilerin güvenliği konusunda tartışan bir grup insan görüyoruz ama patlama yaşandıktan sonra yayılan radyasyonun etkisi çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ölen hayvanların ve korkunç şekilde yaralanan insanların görüldüğü fragmandan dizinin bir hayli etkileyici olacağı tahmin edilebilir.
Başrollerini Stellan Skarsgard
ve Jared Harris'in üstlendiği 5 bölümlük mini dizi Chernobyl, 6 Mayıs
'ta HBO'da yayınlanacak.
Craig Mazin, Teknoloji
Kaynak: WebTekno