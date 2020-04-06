HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti

HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede, 43 yaşında hayata veda etti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI YOKTU

Dünya gazetesinin haberine göre Yılmaz'ın cenazesi önceki gün İstanbul'da defnedildi. Ufuk Yılmaz'ın vefat haberini kendi sosyal medya hesaplarından duyuran Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi CEO Alpaslan Baki Ertekin, Yılmaz'ın 43 yaşında olduğunu ve herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmamasına rağmen Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 5 Nisan'da 20 bin 65 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 256 hasta ise iyileşerek taburcu edildi. Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı 1042 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.