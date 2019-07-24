'HDI Kaza Yeri Destek ' hizmeti ile müşterilere anında destek veriyor.
HDI Kaza Yeri Destek Hizmeti Nedir?
Kurulduğu günden bugüne sigorta sektöründe gerçekleştirdiği uygulamalar ve yenilikler ile başarılı işlerin altına imza atan HDI Sigorta
, kasko ve trafik branşlarında yer alan müşterilerine yönelik 'HDI Kaza Yeri Destek Ekibi' uygulamasını başlattı.
Anlaşmalı kaza tespit tutanağı tutulması gereken durumlarda müşterilerine destek veren yeni hizmet kapsamında; sigortalının talebi doğrultusunda destek verecek ekibin kaza yerine ulaşarak kazaya ilişkin tespit tutanağının hazırlanması ve gerekli rapor işlemlerinin gerçekleştirilmesi hizmeti veriliyor.
'HDI Kaza Yeri Destek' uygulaması ile müşterilerinin ihtiyaç anında yanlarında olduklarının altını çizen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu;
"Hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile arkadaşlarımız kaza anında müşterilerimize hizmet verecek. Kaza tespit tutanağının hazırlanması; kusur tespitine dayanak olması amacıyla kaza alanının fotoğraflarının çekilmesi ve olay yeri araştırması gibi birçok konuda yardımcı olunacak ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak. Şu aşamada yalnızca; İstanbul Anadolu Yakası için başlattığımız uygulamanın; müşteri ve acentelerimizden gelecek talep doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin dört bir yanında yer almasını hedefliyoruz" şeklinde görüşlerini paylaştı.
Uygulamadan yararlanmak isteyen müşteriler, 0850 222 8 434 no'lu KOLAY HAT'tımızdan Müşteri İlişkileri ve Çağrı Merkezi'ni arayarak talepte bulunabiliyor.
HDI Kaza Yeri Destek Hizmeti Nedir? Ne İşe Yarar?