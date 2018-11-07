Hdı Sigorta Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın İsim Sponsoru Oldu

Kurulduğu günden bugüne çeşitli spor dalları ve birçok farklı ligde mücadele eden takımlara verdiği sponsorluk desteği ile Türkiye spor dünyasına katkı sağlayan HDI Sigorta, yeni bir sponsorluk için Galatasaray ile anlaştı.

Buna göre, 2018-2019 sezonu boyunca Galatasaray'ın Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden kadın voleybol takımı, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı" olarak anılacak.

Sponsorluk çerçevesinde Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında HDI Sigorta'yı Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu temsil ederken, Galatasaray Spor Kulübü adına Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke toplantıya katılım gösterdi.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke ise, "Türkiye'de sporun beşiği denilince akla gelen Galatasaray Spor Kulübü, voleybol sporunun da lokomotifi konumunda olmuştur. Son yıllarda önemli başarılara uzanan Kadın Voleybol Takımımız da bu geleneğin öncülerindedir. Türk voleyboluna önemli isimler kazandıran Galatasaray, bir kez gelecekteki başarılar adına önemli adımlar atmaktadır. Bu yolculuğumuzda daha önce Kulübümüze önemli katkılar sağlamış olan HDI Sigorta da artık bizimle. Biz yeni başarıları Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı olarak karşılamaya hazırız. Bu önemli anlaşma için HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

HDI Sigorta'nın Türkiye'deki çeşitli spor branşlarına verdiği desteği hatırlatan Hancıoğlu, "HDI Sigorta olarak bugüne kadar Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi gibi farklı branşlarda onlarca kulübe destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bugün yeni bir anlaşma ile eski bir dostluğun ve işbirliğinin duyurusunu yapmaktan bir mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin büyük ve köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşmamız çerçevesinde, 2018-2019 yılında Kadın Voleybol Takımı Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı olarak anılacak. Büyük başarıların altına imza atan bu güzide kulübün yanında olmak bizleri gururlandırıyor. Türk sporunun ve kulüplerimizin gelişimlerine HDI Sigorta olarak katkı sunmaya devam edeceğiz," dedi.