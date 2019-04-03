HDP, 31 Mart Seçimlerini AİHM'e Taşıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart seçimlerini AYM ve AİHM'e taşıyacak. Muş'ta oylarının gasp edildiğini iddia eden Buldan, "AYM ve AİHM de hukuki arayışlarımızı devam ettireceğiz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan ve Muş Belediye Eşbaşkan Adayları Sibel Genç ile Sırrı Sakık'ın katılımıyla parti binasında açıklama yaptı.

SAKIK: BAŞVURULAR REDDEDİLDİ

Kentteki gelişmelere dair bilgiler paylaşan Sırrı Sakık, "Seçim sonuçlarında da büyük bir şaibe ve hile ile karşı karşıyayız. Bizim 5 tane itirazımız oldu ve hiçbiri dikkate alınmadı. AKP adayını belediye başkanı ilan etmek ve daha mazbatasını almadan Vali'nin alelacele algı operasyonu yaratmak adına AKP'li adayı kutlaması bile bir telaşlarının göstergesiydi. Seçim kurullarına itirazda bulunurken olumlu bekleyişimiz vardı ama buna rağmen dün akşam başvurular reddedildi. Bizim elimizde önemli veriler var. Birkaç sandıkta oylarımızın farklı siyasi partilere AKP'ye, bağımsızlara ve hatta Vatan Partisi'ne gittiğini belgeleriyle sunduk. Açık oynamaların yapıldığını da sunduk ama hiçbiri kabul edilmedi. 2014 Ağrı seçimlerinde biz bugünkü AKP konumundaydık, itirazlar yapıldı biz de 'Hodri meydan' dedik. Hatta 'Yeniden seçim yapalım' dedik. 14 kez sayım yapıldı ve biz seçimin galibi olduk. Burada hiçbir şey yapılmıyor. Seçimi yapmamıza rağmen 'Buyurun seçime gidelim' diyorum. Burada haklı gerekçelerimizin hiç biri dikkate alınmıyor" dedi.

Sırrı Sakık

"HDP'NİN KAYBETTİĞİNİ HİÇ KİMSE SÖYLEYEMEZ"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Türkiye genelinde büyük bir haksızlık, hukuksuzluk yapıldığını biliyoruz. Bizim birçok yeri kazandığımızı da biliyoruz. Her yerde oylarımız belediyelerimiz gasp edildi. Şırnak'ta, 12 bin seçmenin taşınarak ilin kendi seçmenin üzerindeki bir seçmen sayısı ile seçimlere gidildiği bir yerde HDP'nin kaybettiğini hiç kimse söyleyemez. Burada AKP'nin kazandığını da kimse söyleyemez. Biz Şırnak başta olmak üzere bize kaybettirilen yerlerde kaybetmediğimizi halkın iradesinin gasp edildiğini söylemek isteriz" diye konuştu.

2499 GEÇERSİZ OY

Bugün Muş'ta da aynı yöntemin uygulandığını kaydeden Buldan, "Muş'a dün geldik ve bize verilen bilgiler çerçevesinde özellikle Muş merkezde 538 oy fark olması ve geçersiz oyların sayısının 2 bin 449 olması, burada bir hilenin olduğunu ve çalınan oyların çok bariz bir şekilde ortada olduğunu gösteriyor. Arkadaşlarımız çok net veriler ve belgeler sunmasına rağmen HDP'nin yaptığı hiçbir itiraz başvurusu kabul edilmemiştir. Ama örneğin Kızılağaç Beldesi'nde AKP kaybetmiş, Saadet Partisi kazanmışken buradaki AKP itirazı kabul edilmiştir. Ama Muş merkez ve sadece 3 oyla kaybedilen Malazgirt'te HDP'nin itirazı kabul edilmemiştir" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

AYM VE AİHM'E BAŞVURULACAK

YSK başta olmak üzere İlçe ve İl Seçim Kurullarının AK Parti'nin vesayeti altında olduğunu söyleyen Buldan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Muş Valisi'nin özellikle AKP'li belediye başkan adayını henüz sonuçlar netleşmeden tebrik etmesi, billboardlara Muş Belediye Başkanı olarak teşekkür mesajları verilmesi HDP oylarının gaspının açık ve net göstergesidir. AKP'nin Türkiye genelinde özellikle itiraz ettiği yer kabul edilir ve oralarda sayım yapılırken, HDP'nin itirazları hiçbir gerekçe gösterilmeden reddediliyor. Burada biz hukukun, adaletin, vicdanın ayaklar altına alındığını bir kez daha gördük. Türkiye'de hukukun, adaletin, vicdanın olmadığını hep birlikte gördük. Muş başta olmak üzere AYM ve AİHM de olmak üzere hukuki arayışlarımızı devam ettireceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki Muş'ta halkımızın iradesi gasp edilmiştir."