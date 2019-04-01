HDP, 31 Mart'ta 54 Belediye Kazandı

HDP, 8 il ve 46 ilçede seçimleri kazandı. Kars ve Iğdır'da tüm ittifaklara karşı seçime giren HDP, birinci parti oldu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) son verilerine göre; HDP, 3'ü büyükşehir olmak üzere 8 il ve 46 ilçede seçimleri kazandı. HDP, Diyarbakır'da kayyum atanan tüm belediyeleri geri aldı. Kars ve Iğdır'da tüm partilerin ittifaklarına rağmen HDP eşbaşkan adayları kazandı.

HDP'nin şimdiye kadar kazandığı il ve ilçeler şöyle:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları: Selçuk Mızraklı – Hülya Alökmen Uyanık

Bağlar: Zeyyat Ceylan – Zübeyde Zümrüt

Bismil: Orhan Ayaz – Gülşen Özer

Çınar: Bedri Kaya – Necla Tamriş

Dicle: Felat Aygören – Yasemin Üçer

Eğil: Mustafa Akkul – Gülistan Ensarioğlu

Ergani: Ahmet Kaya – Meryem Yıldız

Hazro: Ahmet Çevik – Gülistan Ekti

Kayapınar: Keziban Yılmaz – Necati Pirinççioğlu

Kocaköy: Rojda Nazlier – Kasım Pervane

Kulp: Mehmet Fatih Taş – Fatma Ay

Lice: Tarık Mercan – Ruken Yılmaz

Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu

Sur: Feyme Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir

Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek

VAN

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları: Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı

Başkale: Erkan Acar – Şengül Polat

Çaldıran: Leyla Atsak – Faruk Demir

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit – Medeni Özer

İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt

Muradiye: Yılmaz Şalan – Leyla Balkan

Özalp: Yakup Yalmaç – Dilan Örenci

Saray: Caziye Duman – Şahabettin Bilmez

Tuşba: Yılmaz Berki – Ayşe Minaz

Erciş: Yıldız Çetin - Mahmut Pala

MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları: Ahmet Türk – Necla Figen Altındağ

Derik: Mülkiye Esmez – Mehmet Şerif Kıran

Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz – Salih Kuday

Mazıdağı: Nalan Özaydın – İbrahim Çoko

Nusaybin: Semire Nergiz – Ferhat Kut

Savur: Gülistan Öncü – Mehmet Yasin Kalhan

BATMAN

Batman Belediyesi Eşbaşkanları: Mehmet Demir – Songül Korkmaz

Kozluk: Ayhan Eren – Nazime Avcı

AĞRI

Diyadin: Betül Yaşar – EvrenDemir

Doğubayazıt: Yıldız Acar – Cesim Çakan

Patnos: Emrah Kılıç – Müşerref Geçer

ERZURUM

Karaçoban: Halit Uğun – Remziye Sönmez

Karayazı: Melike Göksu – Burhanettin Şahin

Tekman: Muzahir Karakuş – Yanes Çelik

MUŞ

Bulanık: Adnan Topçu – Eylem Saruca

Malazgirt: Erdal Çakar – Münevver Ceylan

Varto: Ülkü Karaaslan – Mahmut Yalçın

BİTLİS

Güroymak: Hikmet Taşdemir – Dilek Ozan

HAKKARİ

Hakkari Belediyesi Eşbaşkanları: Cihan Karaman – Seher Kadiroğlu Ataş

Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sari

ŞIRNAK

Cizre: Mehmet Zırığ – Berivan Kutlu

İdil: Songül Erden – Murat Şen

Silopi: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk

URFA

Suruç: Hatice Çevik – Abdullah Polat

IĞDIR

Iğdır Belediyesi Eşbaşkanları: Yaşar Akkuş – Eylem Çelik

SİİRT

Siirt Belediyesi Eşbaşkanları: Berivan Helen Işık – Resul Kaçar

Baykan: Remzi Sarsılmaz – Özden Gülmez

Kurtalan: Baran Akgül – Esmer Baran

KARS

Kars Belediyesi Eşbaşkanları: Ayhan Bilgen – Şevin Alaca