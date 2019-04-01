HDP, 31 Mart'ta 54 Belediye Kazandı

HDP, 8 il ve 46 ilçede seçimleri kazandı. Kars ve Iğdır'da tüm ittifaklara karşı seçime giren HDP, birinci parti oldu.
Anadolu Ajansı'nın (AA) son verilerine göre; HDP, 3'ü büyükşehir olmak üzere 8 il ve 46 ilçede seçimleri kazandı. HDP, Diyarbakır'da kayyum atanan tüm belediyeleri geri aldı. Kars ve Iğdır'da tüm partilerin ittifaklarına rağmen HDP eşbaşkan adayları kazandı.
HDP'nin şimdiye kadar kazandığı il ve ilçeler şöyle:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları: Selçuk Mızraklı – Hülya Alökmen Uyanık
Bağlar: Zeyyat Ceylan – Zübeyde Zümrüt
Bismil: Orhan Ayaz – Gülşen Özer
Çınar: Bedri Kaya – Necla Tamriş
Dicle: Felat Aygören – Yasemin Üçer
Eğil: Mustafa Akkul – Gülistan Ensarioğlu
Ergani: Ahmet Kaya – Meryem Yıldız
Hazro: Ahmet Çevik – Gülistan Ekti
Kayapınar: Keziban Yılmaz – Necati Pirinççioğlu
Kocaköy: Rojda Nazlier – Kasım Pervane
Kulp: Mehmet Fatih Taş – Fatma Ay
Lice: Tarık Mercan – Ruken Yılmaz
Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu
Sur: Feyme Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir
Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek
VAN
Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları: Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı
Başkale: Erkan Acar – Şengül Polat
Çaldıran: Leyla Atsak – Faruk Demir
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit – Medeni Özer
İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt
Muradiye: Yılmaz Şalan – Leyla Balkan
Özalp: Yakup Yalmaç – Dilan Örenci
Saray: Caziye Duman – Şahabettin Bilmez
Tuşba: Yılmaz Berki – Ayşe Minaz
Erciş: Yıldız Çetin - Mahmut Pala
MARDİN
Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları: Ahmet Türk – Necla Figen Altındağ
Derik: Mülkiye Esmez – Mehmet Şerif Kıran
Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz – Salih Kuday
Mazıdağı: Nalan Özaydın – İbrahim Çoko
Nusaybin: Semire Nergiz – Ferhat Kut
Savur: Gülistan Öncü – Mehmet Yasin Kalhan
BATMAN
Batman Belediyesi Eşbaşkanları: Mehmet Demir – Songül Korkmaz
Kozluk: Ayhan Eren – Nazime Avcı
AĞRI
Diyadin: Betül Yaşar – EvrenDemir
Doğubayazıt: Yıldız Acar – Cesim Çakan
Patnos: Emrah Kılıç – Müşerref Geçer
ERZURUM
Karaçoban: Halit Uğun – Remziye Sönmez
Karayazı: Melike Göksu – Burhanettin Şahin
Tekman: Muzahir Karakuş – Yanes Çelik
MUŞ
Bulanık: Adnan Topçu – Eylem Saruca
Malazgirt: Erdal Çakar – Münevver Ceylan
Varto: Ülkü Karaaslan – Mahmut Yalçın
BİTLİS
Güroymak: Hikmet Taşdemir – Dilek Ozan
HAKKARİ
Hakkari Belediyesi Eşbaşkanları: Cihan Karaman – Seher Kadiroğlu Ataş
Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sari
ŞIRNAK
Cizre: Mehmet Zırığ – Berivan Kutlu
İdil: Songül Erden – Murat Şen
Silopi: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk
URFA
Suruç: Hatice Çevik – Abdullah Polat
IĞDIR
Iğdır Belediyesi Eşbaşkanları: Yaşar Akkuş – Eylem Çelik
SİİRT
Siirt Belediyesi Eşbaşkanları: Berivan Helen Işık – Resul Kaçar
Baykan: Remzi Sarsılmaz – Özden Gülmez
Kurtalan: Baran Akgül – Esmer Baran
KARS
Kars Belediyesi Eşbaşkanları: Ayhan Bilgen – Şevin Alaca
Anadolu Ajansı, Iğdır, Kars, Halkların Demokratik Partisi, Politika, Güncel