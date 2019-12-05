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HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğlulları Oruç Açıklaması

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğlulları Oruç, "Libya ile bir anlaşma söz konusu ama Libya'da iki siyasi unsur var. Libya'da iç savaş devam ederken Türkiye'nin bu anlaşmayı imzalaması, taraf olması anlamına gelir." dedi.

05.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:04HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğlulları Oruç Açıklaması
HDP Tulay Hatımoğlulları Oruç, "Libya ile bir anlaşma söz konusu ama Libya'da iki siyasi unsur var. Libya'da iç savaş devam ederken Türkiye'nin bu anlaşmayı imzalaması, taraf olması anlamına gelir." dedi.
Oruç, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Komisyonunda kabul edilen Libya ile imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Teklifin, üyesi oldukları Dışişleri Komisyonuna getirilmesi bilgisinin son anda kendilerine verildiğini ileri süren Oruç, şöyle konuştu:
"Yangından mal kaçırılırcasına toplantıya çağrıldık. 1,5 yıldır görev yaptığım bu komisyonda ilk kez bu kadar açık hukuksuzluğa, sesimizin kısıldığına tanıklık ettik. Kabul edilen teklife göre Libya ile bir anlaşma söz konusu ama Libya'da iki siyasi unsur var. Bu anlaşma bu iki siyasi unsurun bir tarafıyla gerçekleşmiştir. Halihazırda Libya'da iç savaş devam ederken Türkiye'nin bu anlaşmayı imzalaması, Türkiye'nin taraf olması anlamına gelir. Meşruluğu tartışmalı bir hükümeti de meşrulaştırma anlamına gelir. Bu mutabakata muhalefet edenlerin Türkiye'nin çıkarlarını düşünmediği yansıtılmak istenmektedir. Oysa ki biz HDP olarak, bu eleştirilerimizi Türkiye'nin ve halkların uzun vadeli çıkarları için sunduğumuzun altını çizmek isterim."
"Ceza infaz sisteminin değişmesi gerekiyor"
Oruç, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevinden izinli çıkmasında ceza infaz yasası ile ilgili bir sorun olup olmadığı yönündeki soruya, durumu sadece hukukla ya da ceza infaz kanunu ile açıklamanın yetmeyeceğini söyledi.
Ataerkil zihniyetin ve bu zihniyeti besleyen yönetsel anlayışların kökten değişmesi gerektiğini belirten Oruç, "Bizim esas mücadele etmemiz gereken alanlar budur." ifadelerini kullandı.
Serpil Kemalbay Pekgözegü de Ceren Özdemir'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Ceren'in yaşamını yitirmesi bizleri bir kez daha yaraladı. 'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz' diyoruz ama her geçen gün eksiliyoruz. Bunun önüne geçmek adına ceza infaz sisteminin radikal şekilde değişmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Adana, Politika

Kaynak: AA

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