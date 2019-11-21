Haberler » Politika » HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk Açıklaması - Haber

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk Açıklaması

HDP Ağrı Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk, "Demokratik Toplum Kongresi yargılamaları tamamen siyasi ve keyfi olup iktidarın hedef göstermesiyle demokratik siyaseti boğmaya yöneliktir.

21.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:20HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk Açıklaması
HDP ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk, "Demokratik Toplum Kongresi yargılamaları tamamen siyasi ve keyfi olup iktidarın hedef göstermesiyle demokratik siyaseti boğmaya yöneliktir." dedi.
Öztürk, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) baskılar, tutuklamalar ve gözaltılarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü.
DTK'nin, "Kürt sorununun şiddet dışı yöntem ve zeminleri güçlendirip demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesi" çabasıyla ortaya çıktığını ve 13 yıldır bu amaç için mücadele ettiğini savunan Öztürk, 7 Haziran seçimlerinin ardından demokratik siyaset alanının AK Parti ve MHP'nin ablukasına alındığını iddia etti.
Öztürk, demokratik siyasetin tamamen ortadan kaldırılmasının planlandığını ileri sürerek, DTK'nin son zamanlarda bir yasa dışılık suçlamasına maruz kaldığını söyledi.
DTK'nin demokratik ve meşru bir kurum olduğunu iddia eden Öztürk, "Demokratik Toplum Kongresi yargılamaları tamamen siyasi ve keyfi olup iktidarın hedef göstermesiyle demokratik siyaseti boğmaya yöneliktir. Kongremize yönelik hukuksuz ve keyfi uygulamalardan vazgeçilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Berdan Öztürk, Milletvekili, Ağrı, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
20:46 Kılıçdaroğlu İzmir'de kız öğrenci yurdu açılışına katıldı
20:28 İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi (2)
20:24 İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi (1)
20:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti
20:08 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:45 Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
17:01 CHP'li Öztrak, İYİ Parti'li Dervişoğlu'nun İmamoğlu eleştirilerine yanıt verdi
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
11:04 Yargıtay'dan emsal karar: Yanaktan makas almak tazminat sebebi
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:50:38