HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Yurdanur Güven, Gözaltına Alındı

Sabah saatlerinde Bursa, Ankara, Mardin, Balıkesir, Şırnak ve Mardin'de bir çok adrese operasyon yapıldı. HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Yurdanur Güven de gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi öğrenilemedi.

MA'da yer alan habere göre, HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Yurdanur Güven, evine yapılan baskınla gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BİRÇOK ŞEHİRDE OPERASYON

Güven'le birlikte ismi öğrenilemeyen 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, gözaltı gerekçelerine ilişkin açıklama yapılmadı. Diğer yandan, Şırnak, Ankara, Mardin ve Bursa'da çok sayıda isim gözaltına alındığı belirtildi.

HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Yurdanur Güven

GÖZALTINA ALINANLAR

Diğer yandan Ankara'da TEM Şube polisleri tarafından yapılan ev baskınlarında, Ankara Demokratik Alevi Derneği (ADAD) Eş Başkanı Mustafa Karabudak, KHK ile ihraç edilen sağlık emekçisi ve insan hakları aktivisti Adnan Vural, HDP Genel Merkez çalışanı Gülistan Tekin, Büro Emekçileri Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı İsmet Meydan ve Sıddık Akın da gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.