HDP Batman Belediye Eşbaşkanı Mehmet Demir'den Esnaf Ziyareti

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerine kısa bir süre kala Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Belediye Eşbaşkan Adayı Operatör Dr. Mehmet Demir toplumun her kesimine ulaşarak yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

EŞBAŞKAN ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Belediye Meclis Üyeleri, HDP, DBP yöneticileri ve çok sayıda partili ile birlikte Barış Bölgesinde bulunan Pazaryeri, Bağlar, Sağlık ve Kültür mahallelerinin esnafını ziyaret eden Belediye Eşbaşkan Adayı Dr. Mehmet Demir alkışlarla karşılandı.

"BATMANLILARLA BİRLİKTE BELEDİYEYİ YÖNETECEĞİZ"

Beraberindeki partililerle birlikte daha sonra Komando Caddesi Esnafını ziyaret eden HDP Belediye Eşbaşkan Adayı Dr. Demir burada da halkın adeta sevgi seliyle karşılandı. Gittiği her yerde barış, kardeşlik, özgürlük ve adalet adına umut veren Dr. Demir, 31 Mart'tan sonra Batmanlılarla birlikte dayanışma içerisinde belediyeyi yöneteceklerini yineledi.

NEVRUZ'A DAVET

Beraberindeki partililerle ziyaret ettikleri esnafların 21 Mart'ta yapılacak Nevruz Bayramına halkı davet eden Belediye Eşbaşkan Adayı Dr. Demir, "Nevruz; umudun, özgürlüğün, direnişin ve baharın gelişinin habercisidir. Nevruz zulme karşı baş kaldırıdır. 21 Mart günü tüm halkımızı, kutlayacağımız Nevruz bayramına davet ediyoruz" dedi.