Hdp Batman İl Başkanlığı'nda 'Açlık Grevi' Başlatanlara Operasyon: 27 Gözaltı

TERÖR örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
için tutuklu bulunduğu Diyarbakır
Cezaevi'nde geçen 8 Kasım'da açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven
'e destek için HDP Batman
İl Başkanlığı'nda açlık grevi başlatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Batman HDP İl Başkanlığı binasında, tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, terör örgütü elabaşı Abdullah Öcalan için başlattığı açlık grevine destek verelenler haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararının ardından Batman Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, Turgut Özal
Bulvarı'da bulunan HDP İl Başkanlığı'na operasyon düzenleyerek, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu açlık grevindeki 27 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Batman
Halkların Demokratik Partisi,Batman
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:11