HDP Batman
İl Başkanlığına operasyon, 27 gözaltı
BATMAN - Batman Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından HDP Batman İl Örgütüne operasyon düzenlendi. Batman kent merkezi Turgut Özal
Bulvarı üzerinde bulunan HDP Batman İl Başkanlığına Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Polisleri ve çok sayıda ekiple terör operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonun terör örgütü PKK
'nın sözde lideri Abdullah Öcalan
için açlık grevinde bulunan HDP'lilere yönelik olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP Yöneticileri ve HDP'liler, Barış Anneleri ve Demokratik Bölgeler Partisi
Yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi. Çok sayıda polis ekibi ile yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Batman,Halkların Demokratik Partisi
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:40