Hdp Belediye Başkan Adayı PKK Operasyonunda Gözaltına Alındı

Adıyaman
merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP
Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin U.'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapıldığı şüphesiyle Adıyaman il merkezi, Çelikhan
ilçesi ile Malatya
ve Gaziantep
illerinde 10 adrese Jandarma Özel Harekat timlerinin desteği ile operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında HDP Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı Hüseyin U'nun da bulunduğu gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirildi. - ADIYAMAN
Adıyaman, Halkların Demokratik Partisi, PKK, 3. Sayfa
Kaynak: İHA