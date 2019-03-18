Hdp Belediye Başkan Adayı PKK Operasyonunda Gözaltına Alındı

Adıyaman
merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP
Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin U.'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapıldığı şüphesiyle Adıyaman il merkezi, Çelikhan
ilçesi ile Malatya
ve Gaziantep
illerinde 10 adrese Jandarma Özel Harekat timlerinin desteği ile operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında HDP Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı Hüseyin U'nun da bulunduğu gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirildi.
(İHA)
Adıyaman, Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel
Kaynak: İHA