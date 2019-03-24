HDP Belediye Eşbaşkan Adayları Dr. Demir ve Korkmaz: Kayyumu Saraya Göndereceğiz

Halkların Demokratik Partisi Batman Belediye Eşbaşkan Adayları Operatör Dr. Mehmet Demir ve Songül Korkmaz; HDK Batman Sözcüsü Derya Aslan, Belediye Meclis Üyeleri ve bir grup partiliyle birlikte Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek 21 Mart yapılacak Newroz Bayram'ına davet etti.

"BU SEÇİM REFRANDUM ANLAMINA GELİR"

Küçük Sanayi Sitesi esnafından yoğun ilgi gören HDP Eşbaşkan Adayları Dr. Mehmet Demir ve Songül Korkmaz, 31 Mart yerel seçimlerinin zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı referandum niteliğinde olduğuna dikkat çekerek 21 Mart'ta Batman'da yapılacak Newroz kutlamalarına başta emekçililer olmak üzere tüm kent sakinlerinin bu ruhla katılmasını istedi.

HALAYLARLA KARŞILANDILAR

Daha sonra beraberindeki partililerle birlikte Tekstil Kent Sitesine geçen HDP Eşbaşkan Adayları Dr. Demir ve Korkmaz burada da halaylarla karşılandı. Binlerce tekstil emekçisinin bir araya geldiği karşılamada Eşbaşkan Adayı Dr. Demir, "İnsan emeği üzerinde silahlara yatırım yapanlar ülke ekonomisini çıkmaza sürüklüyor. Biber ve kurşun fiyatı üzerinden siyaset yapıp ülkeyi yönetenlere 31 Mart'ta halkın vereceği cevap, ezilenleri özgürlüğe bir adım daha yaklaştıracaktır" dedi.

"SARAYA GÖNDERECEĞİZ"

Eşbaşkan Adayı Songül Korkmaz ise 31 Mart'tan sonra halkın gücü ve demokratik yollarla belediyeyi kayyumdan alacaklarını ifade ederek, "31 Mart günü belediyeyi kayyumdan alıp asıl sahibi olan halkla birlikte yöneteceğiz. Aynı gün AK Parti - MHP tabelalarını da kayyumun kucağına verip Ankara'daki saraya göndereceğiz." diye konuştu. Daha sonra Eşbaşkan Adayları Demir ve Korkmaz emekçilerle birlikte halay çekti. Emekçilerle miting havasında geçen buluşmada gençler Eşbaşkan Adaylarıyla hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.