HDP Belediye Eşbaşkan Adayları, Çalışmalarına Esnaf Ziyaretleriyle Devam Ediyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Belediye Eşbaşkan Adayları Operatör Dr. Mehmet Demir ve Songül Korkmaz sebze hali, otogar, buğday pazarı ve piriketçi esnafını ziyaret etti.

ESNAFTAN TAM DESTEK SÖZÜ

Belediye Meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte esnaf ziyaretlerini sürdüren HDP Belediye Eşbaşkan Adayları Dr. Demir ve Korkmaz ziyaret ettikleri esnaflardan yoğun ilgi görerek 31 Mart belediye seçimleri için tam destek sözü aldı.

"KAZANAN HALKIMIZ OLACAK"

Gittikleri her yerde halktan tam destek alan Eşbşakan Adayları Dr. Demir ve Korkmaz, "Bizler, kentimizi halkımızla birlikte karşılıklı dayanışma içerisinde yönetmek için durmadan gece gündüz çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde, her alanda halkımızdan aldığımız destek ile; barış, kardeşlik ve özgürlük adına bir kez daha umutlanıyoruz ve kazanan halkımız olacak" dediler.