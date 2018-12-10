Hdp Binasında Açlık Grevi Yapanlara Operasyon: 26 Gözaltı

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:51



10 Aralık 2018 Pazartesi 18:51

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binasında terör örgütü PKK'nın talimatıyla açlık grevi başlattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü PKK/KCK'nın bileşeni olan DTK'nın alt bileşeni TJA aktivisti olarak kendilerini adlandıran ve örgüt talimatı doğrultusunda açlık grevi yaptığı tespit edilen 26 şahsa yönelik "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından parti binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.(Aydın Yorat/İHA)