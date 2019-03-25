HDP'den Cumhur İttifakı'na: Seçim Sonrası Söyleyecekleri Şarkıyı Açıklıyoruz

HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda "AKP- MHP koalisyonunun seçim sonrası gece gündüz söyleyecekleri şarkıyı açıklıyoruz; bize her şey HDP'yi hatırlatıyor" dendi.

HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabında İstanbul'da düzenlenen Nevruz kutlamalarından görüntülerin yer aldığı bir video paylaşıldı.

"İKİ KANKA BİR ARAYA GELECEK"

Videoda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "31 Mart tarihinde sandıklardan çıkacak olan sonuçlar sonucunda şu şarkıyı hatırlatmak isteriz. İki kanka bir araya gelecek. 'Bana her şey HDP'yi hatırlatıyor' şarkısını söyleyecek" ifadesine de yer verildi.

"BİZE HER ŞEY HDP'Yİ HATIRLATIYOR"

Paylaşıma "AKP- MHP koalisyonunun seçim sonrası gece gündüz söyleyecekleri şarkıyı açıklıyoruz. 'Bize her şey HDP'yi hatırlatıyor':)" notu düşüldü.