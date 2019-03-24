Hdp'den Bakırköy'de Nevruz Etkinliği

Kaynak: AA

HDP, Bakırköy Pazar Yerinde nevruz etkinliği düzenledi.Etkinlik dolayısıyla pazar yerine çıkan yollar, yaya ve araç trafiğine kapatılırken, alanın İsmail Erez Bulvarı ve İncirli girişlerinde arama noktaları kuruldu.Saat 12.00'de başlayan etkinlik için alana girişler devam ederken, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunun Bakırköy İstasyonu'na giriş ve çıkışlarda da arama yapıldı.Sakıncalı görülen bayrak, flama gibi materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.Çok sayıda polisin görev yaptığı bölgede, bazı mevkilere TOMA'lar konuşlandırıldı.Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP milletvekilleri katıldı.Programda konuşmalar yapıldı, müzik eşliğinde halay çekildi.Saat 16.00'dan sonra dağılımın başladığı pazar yerinin üzerinde, zaman zaman polis helikopterinin dolaştığı da görüldü.