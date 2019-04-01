HDP'den "İstanbul ve Ankara'yı Biz Kazandırdık" İması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul ve Ankara'daki seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Buldan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Seçimin kazananı ve istediği zaman da kaybettireni HDP olmuştur." dedi.

Pervin Buldan, seçim sonuçlarına ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Buldan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KAZANANI VE KAYBETTİRENİ HDP OLMUŞTUR"

"Türkiye genelinde seçimin kazananı ve istediği zaman da kaybettireni HDP olmuştur. Nokta."

Pervin Buldan

İşte o paylaşım;

TEMELLİ'NİN SEÇİM ÖNCESİ YAVAŞ VE İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söylemişti.