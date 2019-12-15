HDP, Kanal İstanbul için referandum çağrısı yaptı

İstanbul'da yapılması planlanan Kanal İstanbul için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve hükümet karşı karşıya gelirken HDP de konuyla ilgili açıklama yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İsterseniz bir erken seçim provası yapalım gelin Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul halkına referanduma götürelim'' şeklinde konuştu.

"VAR MISINIZ?"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Kanal İstanbul'un halka sorulması gerektiğini belirterek, "Size 'Hodri meydan' dedik 'Erken seçim' dedik. Size buradan bir teklifim var. İsterseniz bir erken seçim provası yapalım gelin Kanal İstanbul Projesini İstanbul halkına referanduma götürelim. Var mısınız? Nerede sizde o cesaret! Biz 31 Mart'ta, 23 Haziran'da nasıl sizi sandıkta yendiysek ilk sandıkta çok daha güçlü bir şekilde yeneceğiz. Gelin bakalım İstanbul halkı ne diyecek. Erken seçime yönelik bir kanal mı açacağız yoksa İstanbul kanalı mı açılacak onu hep birlikte çok iyi görebiliriz" dedi.

"SEN OTUR, İŞİNE BAK"

İmamoğlu'nun Kanal İstanbul hakkındaki görüşlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye başkanı buraya uymaz diyor. Sen otur işine bak. En yakın zamanda ihalesini de yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız. Kanal İstanbul Projesi çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Siyasi boyutuyla da çok büyük sükse yapacak bu proje" şeklinde konuşmuştu.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda Erdoğan'ın "hayalim" diye nitelendirdiği Kanal İstanbul projesini sert bir dille eleştirmişti. İmamoğlu, "Kanal İstanbul bir cinayet projesidir." ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu ayrıca ucube diye nitelendirdiği proje hakkındaki fikirlerini şöyle sıralamıştı: "Ülkenin deprem riski en yüksek bölgesine 8 milyon hapsedilmiş olacak. Deprem anında bu denli yüksek bir nüfusu başka bir coğrafyaya nakledecek hiçbir devlet yoktur dünyada. Bu nasıl bir projedir Allah aşkına? Bu neyin aklıdır? Bakın konuşulan projedeki kanal yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, 20,75 metre derinliğinde ve en dar yerinde 275 metre genişliğinde bir kanal. Sazlıdere ve Terkoz Havzaları içinden geçen bir kanal. Yani proje Sazlıbosna ve Terkoz Havza Alanlarını yok ediyor."