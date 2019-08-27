Haberler» Politika» Haber

HDP'den ÖDP ve Halkevlerine ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ile Halkevlerini ziyaret etti.

27.08.2019 13:06 HDP'den ÖDP ve Halkevlerine ziyaret
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ile Halkevlerini ziyaret etti.
ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Temelli ve beraberindeki heyeti kabulünde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına karşı HDP ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.
AK Parti hükümetinin 31 Mart yerel seçimlerinden önce belediye başkanlarının görevden alınacağına ilişkin ilk sinyali verdiğini savunan İşleyen, halkın bu sürece karşı çıkacak gücü olduğunu ifade etti.
Temelli ise üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin, "Bu zihniyete karşı mücadele etmekten başka bir seçeneğimiz yok. Demokrasi ve barış konusunda toplumun bütün kesimleri bir araya gelmeli, bir demokrasi zemini yaratmalıyız. Bu demokrasi zemini üzerinde çözüm üretmeliyiz." dedi.
Partisinin demokrasi ittifakı, anayasa ve yargı reformu konularına ilişkin çalışma dosyasını İşleyen'e veren Temelli, daha sonra Halkevleri Başkanı Dilşat Aktaş'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Diyarbakır, Ödp, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
14:51   Netanyahu'dan İsrail'i tehdit eden Nasrallah'a uyarı: "Sakin ol"
14:49   Naci bostancı: ak parti 17 yıllık iktidarını vatandaşla kurduğu güçlü bağlara borçlu
14:46   Görevden alınan Ahmet Türk 3 ayda çay, kahve, fındık fıstık ve yemeğe 300 bin lira harcamış
14:20   HDP'den ÖDP ve Halkevlerine ziyaret
14:17   Lübnan Başbakanı Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile İsrail'in saldırısını görüştü
13:56   Mehmet ali şahin: güvenli bölge kurup, suriyelileri yerleştireceğiz
13:55   Chp, kadın cinayetlerini meclis gündemine taşıdı