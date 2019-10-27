HDP'den, Davutoğlu ve Babacan'ın partileriyle ilgili ilginç tespit: Seçmen, aslı varken neden yedeği ile uğraşsın?

HDP'li Oluç, yeni parti kurması konuşulan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yine AKP hükümetlerinde başbakan yardımcılığı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapan Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiyi değerlendirdi.

Yeni parti oluşumlarının, her koşulda iktidarı zayıflatacak adımlar olacağını belirten Saruhan Oluç, bölgede AK Parti'den uzaklaşan seçmenlerin yeni partilere kayıp kaymayacağını, ortaya koyacakları politikaların belirleyeceğine işaret etti.

"ASLI VARKEN NEDEN YEDEĞİ İLE UĞRAŞSINLAR"

Oluç, "Özgür bir siyaset anlayışlarına sahip olacaklar mı? Belirleyici olan budur. Yok, iktidar içinden çıkıp iktidarın bir başka versiyonu gibi davranacak olurlarsa bunun toplum açısından çok etkili bir sonuç yaratacağını düşünmüyorum. Aslı varken neden yedeği ile uğraşsınlar." dedi.

DİYARBAKIR, DAVUTOĞLU İÇİN NE DİYOR?

Oluç, 2015'te bölgede PKK'ya yönelik başlayan "hendek operasyonları" sırasında başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na Kürt seçmenin tavrıyla ilgili bir soru üzerine de "Sokakta yürüyen bir Kürt vatandaşa Davutoğlu ismini sorduğunuzda vereceği cevap; Sur'un Toledo yapılması ve Cizre olacaktır. O unutulmadı. Kendisi de çıkıp herhangi bir açıklama yapmadı. Konuşursam iyi olmaz dedi ama konuşmadı" karşılığını verdi.