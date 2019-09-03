HDP'den TÜSİAD'a ziyaret: Kayyumlar ve ekonomik durum görüşüldü

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Demokratik Anayasa", "Yargı Reformu" ve "Demokrasi İttifakı" görüşmeleri çerçevesinde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

Heyet, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyetiyle görüştü.

KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan konular arasında, Türkiye'deki ekonomik durum da yer alırken, "Demokratik Anayasa", "Yargı Reformu" ve "Demokrasi İttifakı" konusunda HDP'nin hazırladığı belgeler TÜSİAD heyetiyle paylaşıldı.

Konuya ilişkin HDP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BELGELER TÜSİAD HEYETİYLE PAYLAŞILDI"

"Eş Genel Başkanımız Sezai Temelli, Grup Başkanvekilimiz Fatma Kurtulan, İstanbul Milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu; Kayyum Darbesi, Demokratik Anayasa, Yargı Reformu ve Demokrasi İttifakı görüşmeleri çerçevesinde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Heyetimiz, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyetiyle görüştü.

Karşılıklı görüş-alışverişinde bulunulan ve verimli geçen görüşmede, Türkiye'deki ekonomik durum da değerlendirilen konular arasındaydı. Demokratik Anayasa, Yargı Reformu ve Demokrasi ittifakı konusunda partimizin hazırladığı belgeler TÜSİAD heyetiyle paylaşıldı."