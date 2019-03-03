Aralarında Milletvekilinde Olduğu Açlık Grevi Yapan HDP'liler Böyle Gözaltına Alındı

Aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da bulunduğu 6 partilinin süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladığı HDP Diyarbakır İl binasına polis baskın düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına aldı. HDP'li vekil Dağ il binasında, gözaltına alınan 5 HDP'li ise gözaltında eylemine devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan HDP'li Milletvekili Leyla Güven'e destek veren aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da olduğu 6 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açlık grevine başladı.

Bugün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra parti binasına girerek operasyon başlattı. Burada açlık grevinde bulunan 5 kişiyi gözaltına alan polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

PANKARTLARA EL KONULDU

Daha sonra açlık grevinin sürdüğü konferans salonuna kalkanlarla giren polisler, burada arama gerçekleştirdi. Konferans salonunda asılı bulunan "Leyla Güven haklıdır, tecrit son bulmalıdır", "Tecrit insanlık suçudur, siyasi tutsaklara özgürlük" gibi Türkçe ve Kürtçe yazılı pankartlara el konuldu.

AÇLIK GREVİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 5 HDP üyesi, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü. HDP Milletvekili Dersim Dağ il binasında, HDP üyesi 5 kişi ise gözaltında açlık grevi eylemini sürdürüyor.

DAĞ: DİRENİŞ DURMAYACAK

HDP'li Dersim Dağ, operasyon sonrası Twitter hesabından, "Amed il binamız basılarak eylemci arkadaşlar gözaltına alındı. Hiçbir baskı bu direnişi durduramayacak. Başaracağız, Mutlaka Başaracağız" mesajını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Öğle saatlerinde HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP üyeleri Salih Cansever, İsmet Yıldız, Sevican Yaşar, Salih Tekin ve Bilal Özgezer, bir basın toplantısıyla HDP Diyarbakır İl binasında bulunan Vedat Aydın Konferans Salonu'nda PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin sonlandırılması ve Leyla Güven ile dayanışma amacıyla süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: İHA