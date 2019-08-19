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HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan: Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP'li üç belediye başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Paylan, "Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir" ifadesini kullandı.

19.08.2019 09:50
HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan: Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alındı, yerlerine kayyum atandı.

"SUSTUKÇA SIRA ANKARA'YA DA, İSTANBUL'A DA GELİR"

HDP Milletvekili Garo Paylan, HDP'li üç belediye başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Paylan şu ifadeleri kullandı;

"Dört ay önce halkın ezici çoğunluğuyla geri aldığımız; Diyarbakır, Van, Mardin belediyelerine yine kayyım atadılar.

Halkın iradesine yapılan bu alçakça darbeye karşı bütün siyasi partiler ve toplum tepki vermelidir.

Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir..."

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