Haberler » Güncel » HDP Erzincan eski İl Başkanı, PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı

HDP Erzincan eski İl Başkanı, PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı

HDP Erzincan eski İl Başkanı Ayhan Pakkan, PKK/KCK'lı teröristler ile işbirliği yaptığı iddiasıya tutuklandı.

21.10.2019 16:15HDP Erzincan eski İl Başkanı, PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı

HDP Erzincan eski İl Başkanı Ayhan Pakkan, PKK/KCK'lı teröristler ile işbirliği yaptığı iddiasıya tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilip, engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, daha önce HDP İl Başkanlığı yapan Ayhan Pakkan'ı gözaltına aldı. Terör örgütü üyeleriyle işbirliği yaptığı tespit edilen Pakkan, sorgusunun ardından 17 Ekim günü sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayhan Pakkan'ın PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alıdığı bildirilerek, "Terör örgütü mensuplarına milis işbirlikçilik yaptığı tespit edilerek, 16.10.2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış, 17.10.2019 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.



Halkların Demokratik Partisi, Erzincan, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:24 Giresun'da terör propagandası operasyonu
16:23 Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'taki üslere gidiyor
16:22 Evini kurtarmak için açtığı menfezde akıntıya kapılıp, ölmüş (2)
16:22 Barış Pınarı Harekatı'na nikah masasından destek
16:16 İHA güvenli bölgeyi gözetliyor
16:16 Başkan Gürkan, Sıfır Atık Yönetimi panelinde konuştu
16:21 Hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğunda yakalandı
21.10.2019 16:25:40