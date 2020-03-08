HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Her gün kadınların mücadele günü olsun ki kadınlar zafere ulaşsın.
08.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:57
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , "Her gün kadınların mücadele günü olsun ki kadınlar zafere ulaşsın." dedi.
Buldan, Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda partisince 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
Yaşamın her alanında kadınların olduğunu, bugün büyük coşkuyla 8 Mart'ı kutladıklarını ifade eden Buldan, şu ifadelere yer verdi:
"Her gün kadınların mücadele günü olsun ki kadınlar zafere ulaşsın. Kadınların birlik ve beraberliği sağlasın. Kadınlar eşitliğini sağlasın. Kadının, özgürlük ve eşitlik mücadelesi sekteye uğratılacak bir mücadele değildir. Kadın özgürlük mücadelesi hiçbir zaman duraksama, durma kabul etmez, buna izin vermez. O yüzden bir kez daha diyoruz, sevgili kadınlar sadece 8 Mart'ta değil her gün her yer, yaşamın her alanı kadınların günü olsun, kadınların müjdeli alanı olsun."
Etkinliğe HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Semra Güzel'in yanı sıra çeşitli sivil toplu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Buldan, Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda partisince 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
Yaşamın her alanında kadınların olduğunu, bugün büyük coşkuyla 8 Mart'ı kutladıklarını ifade eden Buldan, şu ifadelere yer verdi:
"Her gün kadınların mücadele günü olsun ki kadınlar zafere ulaşsın. Kadınların birlik ve beraberliği sağlasın. Kadınlar eşitliğini sağlasın. Kadının, özgürlük ve eşitlik mücadelesi sekteye uğratılacak bir mücadele değildir. Kadın özgürlük mücadelesi hiçbir zaman duraksama, durma kabul etmez, buna izin vermez. O yüzden bir kez daha diyoruz, sevgili kadınlar sadece 8 Mart'ta değil her gün her yer, yaşamın her alanı kadınların günü olsun, kadınların müjdeli alanı olsun."
Etkinliğe HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Semra Güzel'in yanı sıra çeşitli sivil toplu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Buldan, Güncel
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