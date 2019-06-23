HDP Eş Genel Başkanı Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına uymayarak oyunu kullandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu, Bakırköy 'de kullandı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan , seçime sayılı günler kala İmrali Cezaevi'nden gönderdiği mektupta HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapmıştı.

Bakırköy'deki Şenlikköy Murat Kölük İlkokuluna gelen Buldan, oyunu kullanacağı "1329" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giderek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Buldan, bu seçimin Türkiye 'nin geleceğine hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Umut ediyor ve diliyorum ki bugün kullanılacak oylar sadece İstanbul'un kaderini değil aynı zamanda Türkiye'nin de kaderini değiştirecektir." dedi.