Hdp Eş Genel Başkanı Buldan, Yüksekova'da

HDP
Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye
açısından önemli olduğunu belirtti.
Buldan, seçim çalışmaları kapsamında Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde partililerle bir araya geldi.
Gündemlerinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin olduğunu belirten Buldan, şu ifadeleri kullandı:
"31 Mart yerel seçimleri Türkiye açısından önemlidir. Adaylarımız kim olursa olsun bizim için halkın iradesi önemlidir. Partimize yapılan çok sayıda başvuru var. Çok az bir süre sonra belirleyeceğimiz adaylarımızı halkımızın iradesine teslim edeceğiz. Eş başkanlık sistemi olduğu için adaylarımız hem kadın hem de erkek olacak. Her ilimizde, her ilçemizde seçilmesi durumunda iki tane belediye başkanımız olacak."
Buldan'a, HDP Hakkari Milletvekili Sait
Dede ve parti yöneticileri de eşlik etti.
Halkların Demokratik Partisi,Buldan
16 Aralık 2018 Pazar 13:43