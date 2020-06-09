HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Her türlü ittifak görüşmesine açığız ama bu görüşmeleri açık yürüteceğiz ve eşit muhataplık prensibinin mutlaka uygulanmasını isteyeceğiz.

09.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:38
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Her türlü ittifak görüşmesine açığız ama bu görüşmeleri açık yürüteceğiz ve eşit muhataplık prensibinin mutlaka uygulanmasını isteyeceğiz." dedi.
Beraberindeki milletvekilleriyle sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi partilere yaptığı ziyarette gazetecilere açıklama yapan Sancar, demokratik siyaset mücadelesini büyüterek, yürüteceklerini belirterek, özgürlüğü ve demokrasiyi herkes için istediklerini söyledi.
HDP'nin demokratik siyaset zemininde kararlı mücadelesini sürdüreceğine işaret eden Sancar, "Demokratik siyaset zemininin dışında HDP hiçbir yerde olmayacaktır. Bizim varoluş zeminimiz demokratik siyasettir. Mücadele yöntemlerimiz meşru demokratik yöntemlerdir." dedi.
Sancar partisince yapmayı planladıkları yürüyüşe değinerek, "Şehirlerarası yollarda yaya yürümek gibi bir tercihimiz yok. Esas itibariyle seçilmişlerimiz bu yürüyüşe katılacak. İki noktadan başlatacağız biri Edirne, biri Hakkari, son nokta Ankara'da buluşacağız. Ben Hakkari'de başlangıçta bulunacağım. Pervin Buldan da Edirne'de başlangıcı yapacak. " ifadelerini kullandı.
"Seçimin gündeme gelmesi gerekiyor"
Gazetecilerin seçim ittifaklarına yönelik sorusuna ise Sancar, şu yanıtı verdi:
"Seçimlere dönük ittifakların daha anlamlı konuşulabilmesi için seçimin gündeme gelmesi gerekiyor. Bu konuda söylediğimiz iki şey var. Bütün ittifak görüşmelerini şeffaf yürüteceğiz. Her türlü ittifak görüşmesine açığız ama bu görüşmeleri açık yürüteceğiz ve eşit muhataplık prensibinin mutlaka uygulanmasını isteyeceğiz. Kim kiminle hangi çerçevede ittifak görüşmesi yapacaksa herkes birbirini eşit muhatap olarak kabul edecektir." HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Güncel, Haber

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