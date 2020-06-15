HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Biz siyasette ısrarcıyız, demokratik meşruiyet zeminini asla terk etmeyeceğiz ama anayasal haklarımızı da demokratik meşru haklarımızı da kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

15.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:47
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Biz siyasette ısrarcıyız, demokratik meşruiyet zeminini asla terk etmeyeceğiz ama anayasal haklarımızı da demokratik meşru haklarımızı da kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.
Sancar ve bazı milletvekilleri, Hakkari'den başlatacakları yürüyüş için kente geldi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar gereği yürüyüşlerine izin verilmeyen Sancar ve beraberindekiler, emniyet yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından parti binası önünde açıklama yaptı.
Yürüme haklarının mevcut Anayasa'dan kaynaklandığını belirten Sancar, "Ülkenin bir ucundan diğer ucuna bütün halkları kucaklayabilecek tek parti biziz. O nedenle Hakkari'nin sesi buradan selam olarak Edirne'ye gidiyor, Edirne'nin selamı tam da burada Hakkari'nin kalbine geliyor. Biz umudu canlı tutabilmek için yürüyoruz. Biz siyasette ısrarcıyız, demokratik meşruiyet zeminini asla terk etmeyeceğiz ama anayasal haklarımızı da demokratik meşru haklarımızı da kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.
Sancar ve beraberindekiler, daha sonra belirlenen güzergahtan araçlarla kentten ayrıldı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Hakkari, Politika, Haber

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