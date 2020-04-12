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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından önce marketlerde yaşanan yoğunluğa ilişkin, "Kimse ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmalarından dolayı insanları tahkir etme haddine sahip değildir.

12.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:02
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından önce marketlerde yaşanan yoğunluğa ilişkin, "Kimse ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmalarından dolayı insanları tahkir etme haddine sahip değildir." ifadesini kullandı.
Sancar, sosyal medya hesaplarından yaptığı gündeme ilişkin değerlendirmede, yeni tip koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe ve izolasyon için Bilim Kurulu, bilim çevreleri ve uzmanların önerilerinin, hukuka ve sosyal destek gereksinimlerine uyularak dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşların "yasağın kapsam ve süreci konusunda hükümete güvenmedikleri" için marketlere ve büfelere akın ettiğini savunan Sancar, "Kimse ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmalarından dolayı insanları tahkir etme haddine sahip değildir." değerlendirmesini yaptı.
Hükümetin salgınla mücadele sürecinde uyguladığı politikaları eleştiren Sancar, yeterli önlemlerin alınmadığını öne sürdü. Sancar, "Türkiye toplumu adeta virüsün insafına terk ediliyor." iddiasında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Politika
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