HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan İzmir İçin Ortak Aday Sinyali

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan,CHP'nin en çok oy aldığı kent olan İzmir için ortak aday isteklerini dile getirdi. Buldan, açıklamasında "İzmir'de halkımızın istediği ve benimsediği ortak bir adayla seçim yarışına hep birlikte gireceğiz." dedi.

HDP'DE YEREL SEÇİM HAZIRLIĞI

Buldan, Tepekule Kongre Merkezi'nde partisinin olağanüstü İzmir il kongresinde, "31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde HDP'nin rengi, HDP'nin iradesi her yere yansıyacak, her yerde kazanacağız, her yerde başaracağız." ifadesini kullandı.

PERVİN BULDAN'DAN "ORTAK ADAY" VURGUSU

Yerel seçimlerin başta Ege Bölgesi için olmak üzere tarihi bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini belirten Buldan, HDP olarak İzmir'de herkesin benimsediği bir aday çıkarmanın yol ve yöntemlerini aradıklarını anlatarak "Bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu biliyoruz fakat bunu demokratik ilkelerimizden asla vazgeçmeden ve demokratik ilkelerimizi hayata geçirerek, herkesin istediği, herkesin benimsediği ve herkesin ortak adayımdır dediği insanı mutlaka birlikte desteklemenin ve bu güç birliğini birlikte oluşturmanın yol ve yöntemlerini hep birlikte arayacağız ve bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak bir adayla, güç birliğiyle, İzmir'de halkımızın istediği ve benimsediği ortak bir adayla seçim yarışına hep birlikte gireceğiz." diyen Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş'la ilgili kararına ilişkin, "AİHM kararı siyasi bir karar değildir, AİHM kararı hukuki karardır." açıklamasını yaptı.

Pervin Buldan, yargının bağımsız olmadığını öne sürerek "Eğer bugün Türkiye'de yargı tarafsız ve bağımsız olmuş olsaydı, bugün AİHM kararı dikkate alınırdı ve sevgili Selahattin Demirtaş 20 Kasım tarihinden itibaren serbest kalırdı." şeklinde konuştu.