Hdp Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Açıklaması

Kaynak: AA

MUŞ/ HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , "Hiç kimseden zorla oy istemiyoruz. Bize oy veren de oy vermeyen de her bir insanımız bizim yanımızda kıymetlidir." dedi. Muş Belediye binası önünde partisinin düzenlediği mitingde konuşan Buldan, yerel seçim öncesinde son mitinglerini yaptıklarını söyledi.Partisinin gittiği her yere umudu, cesareti, kararlılığı, barışı ve bu ülkeye olan sevdasını götürdüğünü belirten Buldan, şunları kaydetti:"Bugün burada aynı kararlılığı ve umudu görüyoruz. Bize oy veren, vermeyen herkesin gözü kulağı HDP'de. Çünkü biz ülkenin geleceğini düşünen tek partiyiz. Biz barışı, adaleti ve hukuku savunuyoruz. Bizler bu ülkenin geleceğini düşünüyoruz. Hiç kimseden zorla oy istemiyoruz. Bize oy veren de vermeyen de her insanımız bizim yanımızda kıymetlidir."BitlisMuş'tan kara yoluyla Bitlis'e geçen Buldan, partisinin Ulu Cami önünde düzenlediği mitinge katıldı.Buldan, Bitlis'te olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti.Belediye başkan adaylarının halka hizmet etmek istediğini vurgulayan Buldan, şöyle devam etti:"Hizmetinizi yapmak, katkı sunmak ve sorunlarınızı çözmek için aday oldular. İnanıyorum ki Bitlis halkı bu sefer de tıpkı geçmişte olduğu gibi tarihe bir damga vuracak, tarihe bir not düşecek ve bu tarihin altına büyük bir imza atacak. Bu imzayı 31 Mart'ta gerçekleştirecek. Belediye eş başkan adaylarımızı kazandıracak. Belediyeyi halkın belediyesi yapacağız. Sizlerin belediyesidir. Halkın girmediği ve halkın orada olmadığı bir belediye bizim belediyemiz değildir."