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HDP Eş Genel Başkanı Sancar: "Şimdi ortak yanlarımızı öne çıkarma zamanı"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin, "Şimdi kavga zamanı değil ortak yanlarımızı öne çıkarma zamanı." ifadesini kullandı.

17.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:24
HDP Eş Genel Başkanı Sancar:
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin, "Şimdi kavga zamanı değil ortak yanlarımızı öne çıkarma zamanı." ifadesini kullandı.
Sancar, yazılı açıklamasında, küresel salgına dönüşen koronavirüs konusunda siyasilere birlik çağrısı yaptı.
Siyasetin amacının halka ve insanlığa hizmet olması gerektiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:
"Şimdi kavga zamanı değil ortak yanlarımızı öne çıkarma zamanı. Bu büyük tehditle hep birlikte nasıl baş edeceğimizi düşünme zamanı. Bunun için de hızla hareket etme mecburiyetimiz ve elimizden geleni yapma görevimiz var. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Birbirimizden koparak değil daha çok bağlanarak bu tehlikenin üstesinden geliriz."
Sancar, kriz süresince ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapılması, ayrıca su, elektrik ve internet gibi hizmetlerin ücretsiz sunulması gerektiğine dikkati çekti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, kavga, Politika

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