HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli , Ege Bölgesi Örgütlenme Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Toplumsal muhalefetin bütün özneleri ile kadınlar, gençler, emekçiler, STK'lar, sendikalar ve siyasi partilerle ve bir an önce Türkiye anayasasını yapmalı, eşit yurttaşlık temelinde anayasasını var etmelidir." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ege Bölgesi Örgütlenme Konferansı'nda konuştu. Temelli'nin konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

İSTANBUL SEÇİMİ

Siyaset yapma hakkımızı gasp etmek isteyenler, Türkiye'yi siyasetsizleştirmek isteyenler Türkiye'yi içinden çıkılmaz hale getirdiler. Bu tekçi anlayış, yani siyaset hakkını gasp eden farklı siyaset yapma anlayışlarını yok sayan bu tekçi anlayış bugün Türkiye'nin önüne kara bir tablo koydu. 23 Haziran'da yaptığımız bu tabloyu parçalamaktı, bu gidişata dur demekti. 23 Haziran'da yaptığımız insanları siyasete yeniden davet etmekti. Bunu yaptık. Evet yeniden insanları siyasete davet ettik. Sadece bir belediye başkanlığı seçimi değildir mesele. Eğer öyle olsaydı siyaseti sıkıştığı alandan çıkarma şansımız olmayacaktı. Bir umut olduk, 31 Mart'ta, 24 Haziran'da olduğu gibi. Tüm Türkiye halklarını emekçilerin, kadınların beklediği o umudu yarattık. HDP olarak bunu yaptık, bunu başardık. Hepimizin emeği var, bu emeğinizden dolayı hepinizi kutluyoruz.

"23 HAZİRAN ÖNEMLİ BİR EŞİKTİ"

Çok güçlü, özverili, zor bir çalışmaydı ama başardık. Türkiye siyasetinin kulvarını değiştirdik. Türkiye siyasetinin bu tekçi anlayışa mahkum olmadığını çok güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Bunu ancak biz yapabilirdik. Başarımızın arkasında da yatan onlarca yıllık mücadelemiz ve güçlü fikriyatımızdır. Şimdi bölge konferanslarımızla artık önümüze bakacağız, önümüzdeki dönemi örgütleyeceğiz. Taban örgütlülüğümüzle, radikal demokrasi anlayışımızla önümüzdeki dönemin siyasetini biçimlendirmeye ve o kulvarı belirlemeye devam edeceğiz. 23 Haziran seçimleri bu anlamıyla önemli bir eşikti, "Bu eşiği başarı ile geçmek 24 Haziran'dan sonra bu yolu çok hızlı bir şekilde açacaktır" dedik öyle de oldu. Bugün birçok tartışma izliyoruz, bu tartışmaların olabilmesi için bile bu yolun açılmasına ihtiyaç vardı.

"TECRİDİN KIRILMASI KRİTİK BİR HAMLEYDİ"

Tam 4 yıl boyunca ülke bir hukuksuzluk, adaletsizlik cenderesine sıkıştırılmıştı. Mutlak tecridin başladığı 5 Nisan 2015'ten bugüne kadar ülke her gün yeni bir hukuksuzluğa yeni bir adaletsizliğe tanık oldu. Her hukuksuzluk, her adaletsizlik bir öncekinden daha büyük bir şekilde üzerimize yıkıldı. Güvenlikçi politikalar adı altında insanların güvensizlik hissine sahip olduğu bir toplumda yaşar hale geldik. Kentlerimiz yıkıldı, arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, geçmiş dönem eş genel başkanlarımız, vekillerimiz tam 5 bin arkadaşımız tutsak edildi. Birçok arkadaşımız cezaevine girdi çıktı. Gazeteciler, Barış Akademisyenleri, barıştan yana fikrini söyleyen herkes ya tutuklandı ya gözaltına alındı ya da hala cezaevinde hükümlü. Adeta ülke tecritleştirildi. Bu tecridi kırmak gerekiyordu. Bu tecridin kırılması kritik bir hamleydi. Tecridin kırılması için bir direniş var edilmeliydi ve o direniş var edildi. Leyla Güven şahsında binlerce direnişçi açlık grevleriyle, toplumun önemli bir kesiminin de duyarlılığı ile bu direniş var oldu.

MÜZAKERE ÇAĞRISI

"O yüzden de radikal demokrasinin gereği olarak müzakere sürecine geç kalmadan, bugünden başlamalıyız. Örgütsel yaşamımız içinden tüm politik zemine yayılacak bir müzakereci anlayışı yaratmalıyız. Radikal demokrasi müzakereci demokrasidir. Yarını örgütlemek ve kurmak açısından hiç geç kalmadan bugünden adımlarımızı atmalıyız. Demokrasi ittifakı dediğimiz mesele bu çağrıdır. Gelin Türkiye'nin tıkanmış yollarını, demokrasi yolunu hep birlikte açalım. Gelin demokrasi ittifakında buluşalım. Gelin konuşalım. Gelin Öcalan'la konuşalım. Gelin Türkiye'nin bu en önemli sorununun çözümünü üretmiş olan Sayın Öcalan'la konuşalım. Meselenin muhatabı ile muhatap olalım. Sadece HDP olarak değil. Türkiye'deki bütün toplumsal kesimler ve politik özneler bu inisiyatifi almalı ve konuşmalıdır. Geçmişin karalamaları ve hesaplaşmaları üzerinden değil geleceğin kurucu öznesi olma hakkıyla hareket etme zamanıdır. HDP'nin çağrısı bu yöndedir. Biz demokrasi ittifakı ile tüm toplumu konuşmaya, müzakere etmeye ve ortaklaşmaya davet ediyoruz. Geleceği hep birlikte kuracaksak, ortak iyiyi hep birlikte arayıp bulup var etmeliyiz. Siyaset budur. Bunun siyasetini var etmek önemli. Bir tarafımızla faşizme karşı mücadele ederken bir tarafımızla kurucu özne olma vasfımızla tüm Türkiye'yi bu müzakere sürecine davet ediyoruz."

YENİ ANAYASA VURGUSU

Bunun bir yolu hiç geç kalmadan anayasamızı yapmaktır. Toplumsal muhalefetin bütün özneleri ile kadınlar, gençler, emekçiler, STK'lar, sendikalar ve siyasi partilerle ve bir an önce Türkiye anayasasını yapmalı, eşit yurttaşlık temelinde anayasasını var etmelidir. Herkesin kendini içinde bulacağı aidiyet duygusunu taşıyacağı bir toplumsal sözleşmeyi hep birlikte var etmeliyiz. Bugün İmralı 'dan gelen tavsiye de bu yöndedir. Toplumu demokratik anayasa konusunda bir uzlaşmaya davet etmektedir. Eğer bizim en kadim sorunumuz, baş edemediğimiz sorunumuz Kürt meselesiyse buradan başlamakta yarar vardır. Tıpkı Dolmabahçe Mutabakatında altı çizildiği gibi. Duymazdan gelmek yerine, 2013'e dönüp bakmakta yarar var. Biz bunun için bir yola çıktık ve herkesi de davet ediyoruz."