HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Ceza Kanunu'nun demokratik siyaset, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğünü ihlal eden maddelerinin değiştirilmesi gerekiyor" dedi.



Temelli, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kayyum atamalarına karşı direneceklerini belirten Temelli, "Kayyum rejimine direneceğiz. Bu bizim meşru demokratik hakkımızdır. Bu bir emek mücadelesidir" şeklinde konuştu. Annelere seslenen Temelli, "Bütün annelere çağrı yapıyoruz. Sizi Meclise bekliyoruz. Bütün anneleri davet ediyoruz. Madem acılarımız ortak, mutlaka ve mutlaka çözümü birlikte üreteceğiz" diye konuştu.



Yargı reformu strateji belgesinin yapılması için Terörle Mücadele Kanunu'ndan başlamak gerektiğini kaydeden Temelli, "Türkiye'nin bir yol haritasına ihtiyacı var. Bunu yapabilmek için de Terörle Mücadele Kanunu ile başlamamız gerekiyor. Ceza Kanunu'nun demokratik siyaset, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğünü ihlal eden maddelerinin değiştirilmesi gerekiyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA