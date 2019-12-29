HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den yerli otomobil eleştirisi: İtalya'da yaptırıp getirmişler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Türkiye'de ve dünyada büyük yankı bulan projeyi kimi partiler beğendi, kimileri de eleştirdi.

HDP'DEN YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Temelli, "Yok, daha ortada araba yok, İtalya'da yaptırıp getirmişler. Benim çocukluğumda bir tekerleme vardı, 'eller aya bizler yaya' şimdi bu değişti 'eller Mars'a bizler pilli arabaya.' Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki mucize. Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar." ifadelerini kullandı.

"LİBYA TEZKERESİNE 'HAYIR' DİYECEĞİZ"

Sezai Temelli, "Libya tezkeresine 'hayır' diyeceğiz. Tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' dediğimiz gibi. Çünkü her tezkere hem o ülkelere yıkım getirdi hem de Türkiye'ye yıkım getirdi. Her tezkere aslında Türkiye'yi çok büyük belalara sürükledi. Türkiye'nin izlemesi gereken yegane politikası barış politikası olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"KANAL İSTANBUL'A KARŞIYIZ"

Kanal İstanbul Projesi'ne de karşı olduklarını dile getiren Temelli, "İstanbul kanalı bu ülkenin bir gereksinimi değildir ve çok büyük maliyetleri vardır." ifadesini kullandı.