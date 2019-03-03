Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Iğdır'da Konuştu

Kaynak: DHA

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Iğdır'da yaptığı konuşmada, "31 Mart'ta sandıklara giderek yerinden yönetimi bir kez daha getireceğiz" dedi.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Iğdır milletvekilleri Habip Eksik, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, HDP Iğdır il, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile birlikte Kapan Sokak'ta bulunan HDP il binası önünde bir araya geldi. Burada toplanan partililere seslenen Temelli, "Iğdır bizimdir yarın da bizim olacak. 31 Mart'ta sandıklara giderek yerinden yönetimi bir kez daha getireceğiz" dedi.Temelli, "Demokrasi ve barış için bu mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de sürdürüyoruz. Leyla Güven'e de selam olsun. Tam 116 gündür açlık grevinde. Neden? Bu ülkeye hukuk gelsin, adalet gelsin, demokrasi gelsin diye" diye konuştu. Temelli, şunları söyledi:"Bu gün 8 milyon emekli geçimini sağlamak için çalışmak zorunda. Emekliler sosyal hayatın içinde olmalı, geçmişin birikimlerini gençlere aktarmalı, çalışmak sorunu kalmamalı. Türkiye'de emeklilik yaşını erkelerde 60, kadınlarda 55 yapacağız. Siyasete de emeklilik yaşı getireceğiz. 31 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasetten emekli edeceğiz."- Iğdır