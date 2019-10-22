HDP'den tartışma yaratacak kayyum kararı: Üç gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacağız

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'li belediyelere kayyım atanmasını ve HDP'li isimlerin gözaltına alınarak tutuklanmasını protesto etmek amacıyla üç gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacaklarını açıkladı.

Bütün milletvekillerini yüzleşmeye davet edeceklerini belirten Temelli, "HDP sıralarında biz olmasak da orada halkın iradesini göreceğiz. orada kayyumlara karşı, savaşa karşı yükselen iradeyi göreceksiniz. Bizler Diyarbakır'da olacağız. Orada Selçuk Mızraklı olacağız, Ahmet Türk olacağız. Hep beraber bu halkın iradesine sahip çıkacağız" dedi.

GÖZALTILARI ELEŞTİRDİ

Partililerinin gözaltına alınmasına da değinen Temelli sözlerini şöyle tamamladı: "Sizi uyarıyoruz, hangi partiden olursanız olun bu halkların temsilcileriniz. Öncelikle halkların iradesine sahip çıkacaksınız. Bunu yapmadığınız sürece ne halkın temsilcisi ne de milletvekili olabilirsiniz. Üç gün boyunca Meclis çalış çalışmalarına katılmayacağız. O kayyumlar belediye binalarında kendilerini tutsak etsinler; biz halkımızla birlikte sokaklarda olacağız. Bütün milletvekillerini yüzleşmeye davet edeceğiz. HDP sıralarında biz olmasak da orada halkın iradesini göreceğiz. orada kayyumlara karşı, savaşa karşı yükselen iradeyi göreceksiniz. Bizler Diyarbakır'da olacağız. Orada Selçuk Mızraklı olacağız, Ahmet Türk olacağız. Hep beraber bu halkın iradesine sahip çıkacağız.

Barış talep eden partililerimiz gözaltına alınıyor. Şanlıurfa'da 56 kişi tutuklandı, 30 kişi tutuklandı. Basın açıklamaları yasak. Bu kolluk güçleri tarafından engelleniyor. Valilik ve kaymakamlıkların kararıymış. Açık Anayasa ihlalinin olduğu bir yerde sessizce bir yerde oturamazsınız."