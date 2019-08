HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 2020 erken seçim getirir

AK Parti hükümetinin iç ve dış siyasetteki politikalarını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, erken seçim sorusuna"Bu tablo böyle devam ederse 2021'i bulmaz. 2020 seçim getirir" ifadelerini kullandı.

Sezai Temelli, HDP'nin örgütsel yenilenmesi, sistemde revizyon, yeni parti iddiaları, erken seçim tartışmalarıyla ilgili Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuştu.

HDP'DEKİ ÖRGÜTSEL YENİLENME

"HDP'nin örgütsel olarak yeniden yapılanmasını tartışıyorsunuz. Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Tespit ettiğiniz sorunlar nedir?" sorusuna yanıt veren Temelli şunları söyledi:

"7 yaşına geldik. Bu 7 yılda Türkiye siyasetinde de bizde de birçok şey yaşandı. Bu 7 yılın en önemli siyasi öznesi HDP'ydi ama belki de bu 7 yılın en fazla yüküne, toplumsal maliyetine de HDP katlandı. İster istemez örgütsel yapımızda da belli sorunlar ortaya çıktı. Biri dışsal faktörler. Devletin HDP'ye yönelmesi dolayısıyla örgütsel yapımızda kan kaybı yaşandı. Eş başkanlarımızdan, il ilçe yöneticilerine 5 bin HDP'li cezaevinde. Öyle ki insanları siyaset yapamaz kılmak için 10 yıl geriye doğru tarayıp suç arıyorlar. Bu 7 yılda 9 seçim yaşadık. Yıpranan yapılarımız oldu. Bir diğer neden, biz çok yapılı bir partiyiz. Bu yapılarla başta kurguladığımız örgüt içi politik yaşamımızda değişimler gösterdi. Bileşen, ittifak hukukumuz siyasetin gelişimine bağlı olarak örgüt içi hayatı etkiledi. Tüm bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Geçmişin 7 yılını değerlendirip önümüzdeki 7 yıla, 10 yıla bakmamız, partiyi önümüzdeki sürece hazırlayacak şekilde yeniden yapılandırmak gerekiyor."

Temelli, Demirkaya'nın "Yeniden yapılanma için aldığınız kararlar ne oldu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Çalıştayla başladık. İl, bölge konferanslarının ardından bir ilk olan 1. Merkezi Örgütlenme Konferansımızı gerçekleştirdik. Evet devletin saldırıları, HDP'nin hedef haline getirilmesi var ama bizim de yapacaklarımız var. Bu 7 yıla takılmamalıyız. Tüm bileşenlerimiz, kongrelerimiz, üye yapımızla siyasetin kendisini dönüştürdüğü yere hazırlıklı bir örgütsel yapı açığa çıkartmalıyız. Alınan tavsiye kararlarını ocak ayında yapacağımız büyük konferansta yeniden tartışacağız ve şubattaki kongrede nihai karar haline getireceğiz.

ÜYE SAYISI HEDEFİNİ AÇIKLADI

"Üye kampanyası düşünüyor musunuz?" sorusu Temelli üzerine şunları söyledi:

"Evet alışılagelmiş bir parti değiliz. Bileşen, ittifak hukukumuz var. Ama buna rağmen şimdi kitlesel karakteri ile de kendimizi yeniden yapılandırma kapsamında ciddi bir üye kampanyası yapacağız. Önemli hedefler koyduk. İlk koyduğumuz hedef son seçimlerde aldığımız oyun yüzde 10'unu üye yapmak."

FIRAT'IN DOĞUSUNA YAPILACAK OLASI OPERASYON

Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyonla ilgili de konuşan Temelli "Afrin'de yaşananlar kimin vicdanına sığar. 180 bin insan söküp atılmış, hayatlarını kurtarmak için gitmişler. Afrin'e sokulan çete orayı talan etmiş. İnsanların zeytinini çalmış sen o zeytini pazarlamışsın. Böyle bir Tarım Bakanı var ülkenin. Afrin Afrinlilerindir. Bize böyle bir şey yapılsa kabul eder misiniz? Üstelik Afrin, Suriye savaşı boyunca tek çatışmanın olmadığı yerdi. Buna herkes bir şey söylemeli. Bu yangına benzin dökmektir. Biz yangını söndürelim diyoruz. O nedenle CHP'ye ve diğer partilere çağrı yaptık. Hep beraber 'savaş istemiyoruz', dediğimiz anda bu iktidar bir adım dahi atamaz. Bu gücümüzü 31 Mart, 23 Haziran'da gösterdik. O gücün üzerine yerellerde iktidara gelmiş bir parti o gücün kıymetini bilmelidir. O güç barış mücadelesi veren bir güçtür. Bunun gereğini yapmalıdır. Madem 'Yurtta sulh, cihanda sulh', buyrun! Cihan dediğiniz Yeni Zelanda değil, bugün Suriye sınırı, Suriye sınırı ötesidir. Barış mücadelesine sahip çıkmalıyız. Yoksa Türkiye daha ciddi sorunlara doğru sürüklenmeye devam edecek." dedi.

YENİ SİSTEMDE REVİZYON TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden yürütülen "revizyon" tartışmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Temelli, "Anayasayı yapım süreci tabii zaman alır. Biz bir strateji belgesi koyuyoruz. Bayramdan sonra her yere gideceğiz. Herkesi anayasa üzerine düşünmeye çağıracağız. Mücadele müzakere hattını birlikte yürütmek gibi bir kararlılığımız var. Anayasa 1 ya da 2 yılda yapılmalı ama başlanmalı. Anayasa beklenmeden atılması gereken acil adımlar var. Yol temizliği dediğimiz konunun başında yargı var. Bir an önce belli düzenlemeler yapılarak haksız, adaletsiz şekilde cezaevinde olanlar tutsaklıktan kurtulmalı. İfade, basın özgürlüğü için adımlar atılmalı. Hukuk devleti önünde en ciddi engel TMK'da düzenlemeler yapılmalı. AB ile görüşmelerin önünü açacak yasal düzenlemeler yapılmalı. Avrupa Özerklik Şartı için adım atılabilir. Doğa talanı var. Çevre mevzuatı açısından da adım atılmalı. Partili Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine son verilebilir. Yasama, yasa yapma erkine yeniden kavuşmalı. Bunlar hemen olmalı. MR çekeceğiz, rehabilite diyorlar. Buna gerek yok. Hastanın gözüne baksan anlarsın. Bu hastalıklı sistem ve hastalığın nereden kaynaklandığı belli. Ur dışarı vurmuş. Bunun için MR'ı bekleme bir an önce müdahale et. Bunlar hemen gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM TAHMİNİ

Erken seçimle ilgili bir soruya da cevap veren Temelli "Seçimin ne zaman yapılacağını kişiler değil siyaset belirler. İktidar bu tavrını sürdürdüğü sürece seçimler hızla öne doğru gelecek. Bu tablo böyle devam ederse 2021'i bulmaz. 2020 seçim getirir." diye konuştu.