Temelli'den Adalet Bakanı Gül'e "Öcalan" Çağrısı: Attığınız Adımı Tamamlama Zamanı Geldi

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İmralı Cezaevi'nde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e seslenen Temelli, "Önemli bir adım attınız bunu tamamlama zamanı gelmiştir. Bu açlık grevi ve ölüm oruçlarının sonlanması için gerekli düzenlemeyi yapın, üzerinize düşeni yapın" dedi.

"90'LARIN SAHNELERİNİ BİR KEZ DAHA BU ÜLKE YAŞIYOR"

Temelli, Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyona tepki gösterdi. "90'ların sahnelerini bir kez daha bu ülke yaşıyor. Ters kelepçe ile yere yatırılmış görüntüler sosyal medyaya düştü. Şanlıurfa'da bir operasyon gerçekleştiriliyor, oradaki halka işkence ediliyor" diyen Temelli, "Türkiye siyasetinin değişmez siyaseti 'Kürde zulüm' değişmiyor" ifadesini kullandı.

"BU FOTOĞRAFLARDAN DOLAYI UTANÇ DUYMALISINIZ"

19 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenen resmi törenine katılmadıkları gerekçesiyle kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı fotoğraf karesini gösterdi. Ardından, tutuklanan HDP milletvekillerine, Cumartesi Anneleri'ne, kadın cinayetlerine, tutuklu gazeteciler için yapılan eylemlere, Suruç'ta yıkılan binalara, 301 madencinin öldüğü Soma Maden faciasına ilişkin fotoğraflar gösterdi. Temelli, "Gidip orada fotoğraf çektireceğinize, bu fotoğraflardan dolayı utanç duymalısınız" dedi.

"BİR KEZ DAHA YENECEĞİZ"

Temelli, 31 Mart'ta gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde halkın iradesinin yok sayıldığını söyledi. YSK'nın, İstanbul seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin açıklanması beklenen gerekçeli kararı değerlendiren Temelli, "Şimdi YSK, 200 sayfalık gerekçe yazmış. Bu haksızlıkları, hukuksuzlukları 200 sayfaya sığdıramazsınız. Bu sahtekârlığa asla kılıf uyduramazsınız. 23 Haziran seçimlerinde daha önce yendiğimiz ama yenildikçe doymayan iktidarı bir kez daha yeneceğiz" diye konuştu.