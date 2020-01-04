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HDP Eş Genel Başkanı Temelli: "Kanal İstanbul yanlış projedir"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Kanal İstanbul külliyen hatalı yanlış bir politikadır, yanlış bir projedir.

04.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:48
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Kanal külliyen hatalı yanlış bir politikadır, yanlış bir projedir. Bunu bütün bilim insanları söylüyor. Birkaç tane televizyona çıkan bilim adamı kisvesi adı altına konuşanlar var. Gerçek bilim insanı zaten böyle bir projeye başından karşı çıkar." dedi.
Temelli, bir otelde gerçekleştirilen partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, demokratik siyaset içinde mücadeleyi sürdürdüklerini ve geleceği hep birlikte inşa edeceklerini belirtti.
Kanal İstanbul Projesi'ne karşı olduklarını, bunun ülkenin gereksinimi olmadığını savunan Temelli, "İstanbul'a kanal açılacak. Tıpkı Osmangazi Köprüsü gibi, bütün kaynakları alacak 'den, Şırnak'tan Van'dan. Götürecek oraya gömecek, ondan sonra niye Mardin, Şırnak yoksul. Bu akıl dışı projeleri hayata geçirerek aslında o çarkı çevirmek, saadet zincirini korumak istiyor. Külliyen hatalı yanlış bir politikadır, yanlış bir projedir. Bunu bütün bilim insanları söylüyor. Birkaç tane televizyona çıkan bilim adamı kisvesi adı altına konuşanlar var. Gerçek bilim insanı zaten böyle bir projeye başından karşı çıkar. Çünkü iklim krizini derinleştirecek, kentsel yıkımı büyütecek, ülkenin bütün kaynaklarını oraya gömecek bir proje zaten akıl dışıdır. İstanbullular istemiyor, Türkiye'nin hiçbir yerinde isteyen kimse de yok." diye konuştu.
Erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten Temelli, "Demokrasi ittifakı çatısı altında, demokratik bir anayasa ve Cumhuriyet için Türkiye'yi değiştirme zamanıdır. O yüzden de diyoruz ki erken seçim, hodri meydan." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, Mardin, Batman ve Van HDP milletvekilleri, HDP ile DBP'li yöneticilerin de katıldığı kongrede, etkisiz hale getirilen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.
HDP Eş Genel Başkanı Temelli:

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, İstanbul, Mardin, Güncel

Kaynak: AA


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