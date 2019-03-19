Hdp Eş Genel Başkanına "Örgüt Propagandasından" Soruşturma

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/halklarin-demokratik-partisi/' title='Halkların Demokratik Partisi'>Halkların Demokratik Partisi</a> (HDP) Eş Genel Başkanı <a class='keyword' href='/sezai-temelli/' title='Sezai Temelli'>Sezai Temelli</a> ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide <a class='keyword' href='/turkoglu/' title='Türkoğlu'>Türkoğlu</a> hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/tunceli-cumhuriyet-bassavciligi/' title='Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'>Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı</a> tarafından soruşturma açıldı. HDP <a class='keyword' href='/tunceli/' title='Tunceli'>Tunceli</a> İl Başkanlığı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtımı amacıyla 31 Ocak tarihinde Dersim Düğün Salonu'nda toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıya katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasında terör örgütü PKK'nın ele başı <a class='keyword' href='/abdullah-ocalan/' title='Abdullah Öcalan'>Abdullah Öcalan</a>'ı methettiği, selam gönderdiği, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhuriyet-bassavciligi/' title='Cumhuriyet Başsavcılığı'>Cumhuriyet Başsavcılığı</a> tarafından soruşturma başlatıldı. Dokunulmazlığı bulunan Temelli'nin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan dosyanın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ankara-cumhuriyet-bassavciligi/' title='Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'>Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı</a>'na gönderildiği öğrenildi. Öte yandan, aynı toplantıya katılarak konuşma yapan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu hakkında da terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla soruşturma açıldı.<br><br>(Ercan Topaç/İHA)