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HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli, DBP Kongresi'ne katıldı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Demokratik Bölgeler Partisinin (DBP) 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

30.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:52HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli, DBP Kongresi'ne katıldı
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Demokratik Bölgeler Partisinin (DBP) 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.
Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılan kongrenin açılışında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, zor ve zahmetli bir süreçten geçtiklerini belirterek, "DBP Eş Başkanı Sebahat Tuncel cezaevinden buraya mektupla katılabiliyorsa, yine onunla birlikte demokratik siyasetin öncülüğünü yapan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ cezaevinden mesajlarıyla aramıza katılıyorsa bir kez daha oturup düşünmenin, bir kez daha şapkamızı önümüze koymanın zamanı gelmiş demektir." dedi.
Türkiye halklarının bir bütün olarak ezildiği ve sömürüldüğünü savunan Buldan, yürüttükleri demokratik sürecin başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinde barış mücadeleleriyle büyüyeceğini söyledi.
Buldan, şunları kaydetti:
"Kürtler bütün bu yaşananlar karşısında cezaevine atılan yoldaşlarının, halkın iradesiyle seçilen belediyelere atanan kayyumların ve tıkatılmak istenen demokratik siyasetin önünü açmak adına büyük ve zorlu yolda mücadelesini yürütecektir. Bunu yaparken Türkiye halklarıyla omuz omuza ve birlikte yürümenin yol ve yordamlarını da arayıp bulacaktır. Kürt halkının bugün yapacağı şey, ulusal birlik meselesidir. Çok geç kalınmış olsa bile ulusal birlik meselesinde Kürt halkının dünyanın neresinde olursa olsun bir araya gelmesi ve ulusal birliğini ilan etmesinin zamanı gelmiştir."
Çözüm sürecine değinen Buldan, "Bu barış ve müzakere sürecinde hepimiz çok şey kazandık. Bu ülkeye cenazeler gelmediyse bu bizim en büyük kazanımımızdır. İşte bu tür süreçlerin yeniden yaşanması, bir daha başlaması için Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerekir. Türkiye'nin demokratikleşmesine, barışına, özgürlüğüne olan ihtiyaçtan kaynaklı HDP olarak bu sürece katkı sunmaya hazırız." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Pervin Buldan, Buldan, Politika

Kaynak: AA

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