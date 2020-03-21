Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››HDP Eş Genel Başkanlarından Dünya Nevruz Günü mesajı - Haberler

HDP Eş Genel Başkanlarından Dünya Nevruz Günü mesajı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Dünya Nevruz Gününü kutlayarak, koronavirüse karşı dayanışma çağrısında bulundu.

21.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:45
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Dünya Nevruz Gününü kutlayarak, koronavirüse karşı dayanışma çağrısında bulundu.
HDP'den yapılan açıklamaya göre Buldan ve Sancar, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Pervin Buldan, yeni tip koronavirüs nedeniyle nevruzun alanlarda kutlanamadığını ancak yaşamın her alanını birer nevruz alanı olarak gördüklerini belirterek, "Bu bayram vesilesiyle, hepimizin biraz daha dayanışmayla, birlikle, dirilişle ve aynı zamanda ortak duygularla içerisinde bulunduğumuz bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza olan inancımı özellikle belirtmek isterim. Yeter ki dayanışma duygularımızı koparmayalım yeter ki cesaretimizi yitirmeyelim. Yeter ki toplumsal barışımızı sağlayalım." ifadelerini kullandı.
Mithat Sancar da dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, halk sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu belirtti.
Kriz Koordinasyonları ve 26 belediye olmak üzere tüm parti yapısıyla halkın sağlığını gözeten tüm önlemleri almak için çalıştıklarını ifade eden Sancar, bu kapsamda Nevruz Bayramı mitinglerini iptal ettiklerini bildirdi.
Halk sağlığının, iktidarın veya belli grupların insafına bırakılamayacak kadar önemli olduğunu belirten Sancar, şunları kaydetti:
"Halk sağlığını korumak için bugün insan onurunu esas alan herkesin bir seferberlik ruhuyla dayanışma içerisine girmesi her zamankinden daha tarihseldir. İktidarın kendi kaderine terk ettiği insanların sorunlarına hep birlikte ortak çözümler üretmek gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Bunun tek yolu emekçilerden ve yoksullardan yana, zayıf ve muhtaç bütün insanlardan yana her kesimin içerisinde olduğu dayanışma ağları örmektir. Buradan yerel yönetimlere demokratik kuruluşlara ve meslek örgütlerine seslenmek istiyorum, gıda ve hijyen başta olmak üzere toplumun temel ihtiyaçlarını tespit edelim. Yaşanan sorunları çözmemizin ve bu krizi aşmamızın tek yolu dayanışmadır."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
HDP Eş Genel Başkanlarından Dünya Nevruz Günü mesajı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

HDP Eş Genel Başkanlarından Dünya Nevruz Günü mesajı
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Buldan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

Miraç Kandili - Haber Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı - Haber Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dedi - Haber 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak - Haber İşaret diliyle korona virüs kuralları anlatıldı - Haber Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi
Loading