HDP Eşbaşkan Adayları Sağlıkçıları Ziyaret Etti

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Belediye Eşbaşkan Adayları Songül Korkmaz ve Dr. Mehmet Demir kentte hizmet veren sağlık kuruluşlarında çalışanları ziyaret etti.

KİTAPÇIK DAĞITTILAR

Eşbaşkan adayları Korkmaz ve Demir, ziyaret esnasında hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulunarak HDP'ye oy istedi. Korkmaz ve Demir ziyaret esnasında projelerini içeren kitapçığı da dağıtarak HDP'nin halkçı belediyecilik anlayışını aktardı.