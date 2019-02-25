HDP Başkan Adayları Sanayi Esnafıyla Buluştu

Halkların Demokratik Partisi Patnos Belediye Başkan Adayları Emrah Kılıç, Müşerref Geçer, sanayi esnafı ile bir araya gelirken, sanayici esnafının sorunlarını dinlediler, onlardan gelen soruları yanıtladılar.

Sanayi Esnafları tarafından çok samimi bir şekilde karşılanan Eş Başkanlar Esnaflar çöplerin alınmadığını ve çöplerin Patnos'ta çok büyük sorun olduğu söyledikten sonra yollarının da bozuk olduğunu ve sularının olmadığını belirterek Patnos'ta çok yüksek bir çoğunlukla esnafların HDP'yi destekleyeceklerini söylediler.

31 Mart Yerel seçimleri öncesi çalışmalarına hız veren HDP Patnos Belediye Başkan adayları, iddialı projeleri ile ön plana çıkarken, kendilerini anlatmak için saha çalışmalarını sürdürüyor.