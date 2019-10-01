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Ahmet Davutoğlu, ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras ile görüştü

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davuoğlu ile ÖDP eski Genel Başkanı ve HDP eski Milletvekili Ufuk Uras, 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

01.10.2019 11:53

Eski Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı ve HDP Milletvekili Ufuk Uras, yeni parti kurma hazırlığı içindeki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü sosyal medya hesabından açıkladı.

Davutoğlu'na yakın kaynaklar, Uras'a bir teklifte bulunulmadığını ancak, çeşitli çevrelerle yeni kurulacak siyasi parti üzerine istişare yapıldığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Eski milletvekili Ufuk Uras, yeni parti kurma hazırlığı yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Uras, "Dün Sayın Ahmet Davutoğlu'yla ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine kapsamlı bir görüşme yaptık.

GÖRÜŞME ÜÇ SAAT SÜRDÜ

3 saate yakın görüşmemizin sonunda sayın Davutoğlu, lütfettiler kitaplarını imzaladılar. Sayın Davutoğlu'nun yakında Cambridge yayınlarından çıkacak yeni kitabını da ilgiyle bekliyoruz" dedi.

Uras görüşme ile ilgili Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada da, Davutoğlu'nun AK Parti ile yaşadığı yol ayrımlarını konuştuklarını söyledi. Kendisinin Dışişleri Komisyonu'nda olduğu dönemden Davutoğlu ile bir hukukunun bulunduğunu belirten Uras, "50+1 parti devleti modeline karşı herkesin yan yana gelmesinin kıymetli olduğunu" ifade etti. Uras, Davutoğlu'nun yeni partisinde 'en geniş zeminde siyasi yapılanmaya gitmek istediğini' belirtti.

DAVUTOĞLU GÖRÜŞMENİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Ufuk Uras görüşmesinin ardından Ahmet Davutoğlu'na yakın kaynaklar, Uras'a bir teklifte bulunulmadığını ancak, çeşitli çevrelerle yeni kurulacak siyasi parti üzerine istişare yapıldığını söyledi. Yakın kaynaklar, Uras ile de bu konuda görüşüldüğünü ifade etti.

Ahmet Davutoğlu, ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras ile görüştü

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